Segunda etapa do Enem é aplicada neste domingo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda etapa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será aplicada neste domingo (11), a partir das 13h (horário de Brasília).

Serão avaliados conhecimentos da área de ciências da natureza e matemática.

O Enem recebeu 5,5 milhões de inscrições neste ano. Na primeira etapa, entretanto, 1,3 milhão de candidatos faltaram, ou seja, 25% do total -o índice de foi o menor desde 2009.

É recomendado que o participante esteja no local de prova uma hora antes do início do exame.

Os portões são abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. É preciso levar documento pessoal com foto e uma caneta preta de tubo transparente. As provas terminam às 18h30.

O Enem é uma das portas de entrada para 6 em cada 10 universidades do país.