Segunda fase do Vestibular da UEL começa no domingo

As provas da 2ª fase do Vestibular 2019 da Universidade Estadual de Londrina (UEL) serão aplicadas a partir deste domingo (2) para 8.224 aprovados para esta etapa. Os candidatos farão provas em seis locais distintos, totalizando 215 salas. São ofertadas 2.521 vagas em 51 cursos de graduação e outras 564 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), totalizando 3.085 vagas.

Os portões serão abertos às 13h20 e fechados às 14 horas, sendo que o tempo máximo para responder as questões é de quatro horas. A 2ª fase prossegue até terça-feira (4). O resultado do Vestibular será divulgado dia 18 de janeiro.

A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) informa que as provas serão aplicadas no Câmpus Universitário, no Colégio Estadual IEEL (735 candidatos) e Maria do Rosário Castaldi (486 candidatos), além da Penitenciária Estadual de Londrina (PEL) 1 e 2 e no Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon).

O Câmpus Universitário vai receber 7.003 estudantes, que serão distribuídos em sete Centros de Estudos (CCB, CTU, CCE, CCH, CESA, CECA e CEFE). Para evitar problemas, a equipe da Cops recomenda que os candidatos cheguem com 1h30 de antecedência, munidos de Cartão de Inscrição, documento pessoal com foto e caneta esferográfica preta ou azul-escura. O Cartão de Inscrição está disponível no endereço www.cops.uel.br.

PROVAS - No domingo (2) será Prova de Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa (20 questões objetivas), além da prova de Língua Estrangeira (10 questões) e Redação. No dia 3 serão 12 questões discursivas distribuídas entre três das seguintes disciplinas: Artes, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa/Literaturas em Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.

Dia 4 (terça-feira) será Prova de Habilidades Específicas (PHE) para 650 candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico. A prova será nos períodos da manhã e da tarde, em 22 salas distribuídas no Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA) e no Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU).

PLANTÃO - A equipe da Cops estará de plantão neste domingo (2) e na segunda-feira (3), das 8h30 às 11 horas, para atender estudantes no caso de perda, roubo ou furto de documento. Nesse caso o candidato deverá comparecer à Cops, no Câmpus Universitário, munido de boletim de ocorrência, para providenciar uma nova identificação para o concurso. O horário do atendimento será das 8h30 às 11 horas.