Segunda temporada de '(Des)Encontros' mescla amor e comédia com humor ágil e atual

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "(Des)Encontros", série nacional produzida pelo canal Sony, estreia sua segunda temporada, nesta segunda (23), com oito episódios. Cada capítulo narra uma história de amor diferente. Na estreia, o canal exibirá dois episódios na sequência a partir das 21h.

O primeiro episódio conta a história do primeiro encontro de Tom, personagem de João Gabriel Vasconcellos, com Elisa (Chris Ubach) no aeroporto de Guarulhos (Grande SP), quando seus voos, com destinos diferentes, atrasam.

Para Ubach, o público deve se conectar com as histórias justamente por terem esse "que de errado". "Fazemos uma série de romântica, de comédia, mas que cabe essas 'sujeiras' para nós, como atores. Não precisamos estar sempre lindos, é meio errado mesmo. Essa situação é estranha e é isso que dá a realidade da coisa."

Ao todo, foram 138 sets de filmagem e 59 locações nas cidades de São Paulo e Buenos Aires, essa última serve de cenário para o episódio de Amanda (Julia Konrad) e Diego (Juan Sorini, ator argentino), o segundo da série. Uma paulistana que conhece um artista pelo argentino.

Sorini disse que se sentiu confortável ao gravar com a equipe brasileira e elogiou a produção. "Poucas vezes você vê no resultado final exatamente o que leu ou melhor. Aqui aconteceu isso. Me pareceu fácil, e se está fácil, está bem escrito."

Embora a série siga uma ordem, os episódios contam uma história do começo ao fim. Há, no entanto, uma relação entre uma narrativa e outra, além de alguns "easter eggs" (termo em inglês para se referir a um segredo, uma surpresa, escondida no enredo).

A resposta para esses "enigmas da existência humana" é diferente em cada episódio. Os personagens podem se encontrar em países diferentes, locais inesperados ou até mesmo já se conhecerem, como é o caso da história de amor entre Rainer Cadete (Felipe) e Gil Coelho (Rafa), que interpretam um casal homossexual.

Segundo a diretora de produções originais do Sony, Bárbara Teixeira, a abordagem dos relacionamentos homoafetivos em diferentes momentos da produção acompanha uma tendência de outras séries do canal. "Não é intencional, é natural, porque assim são as histórias", comenta ela.

A ideia da série surgiu de um curta-metragem criado por Rodrigo Bernardo em 2014. Para ele, a inspiração continua a mesma: questionamentos sempre atuais sobre amor e alma gêmea. Será que existe a pessoa certa? E, se existe, onde está?

Estão ainda no elenco nomes como Julianne Trevisol, Gabriel Godoy, Gutto Szuster, Bruna Guerin, Elam Lima, Samya Pascotto, Myra Ruiz, André Madrini, Victor Mendes e Jacqueline Sato. Duda Nagle e Pathy DeJesus fazem participações especiais ao longo dos episódios.