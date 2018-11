Segundo episódio de 'My Brilliant Friend', da HBO, é exibido nesta segunda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo episódio de "My Brilliant Friend", série de oito episódios da HBO, é exibido nesta segunda-feira (26), às 22h.

Em "I Soldi" (o dinheiro), uma morte abala o cotidiano da vizinhança para sempre. O episódio já estreou nos Estados Unidos e na Europa e atualmente está com uma avaliação de 9,2 no IMDb (Internet Movie Database) -em uma escala que vai de zero a dez.

A série, que estreou no domingo (25), é baseada no livro "A Amiga Genial" (336 págs., Biblioteca Azul), de Elena Ferrante. O best-seller conta a história de Elena Greco (Lenu) e Raffaella Cerullo (Lila), duas garotas que vivem na cidade de Nápoles.

Após o desaparecimento de Lila, sua amiga Lenu narra como a amizade começou, na década de 1950.

A série é dirigida por Saverio Costanzo, que também dirigiu "Corações Famintos", premiado no festival de Veneza de 2014.