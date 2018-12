Segundo maior artilheiro do Grêmio, Tarciso morre aos 67 anos

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu, na madrugada desta quarta-feira (5), o ex-jogador de futebol e político José Tarciso de Sousa, mais conhecido como Tarciso Flecha Negra. Ex-atacante, ele é o segundo maior artilheiro da história do Grêmio e estava no terceiro mandato de vereador em Porto Alegre.

Tarciso era natural de São Geraldo, interior de Minas Gerais e tinha 67 anos.

O falecimento foi confirmado pelo gabinete do ex-atacante na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A causa da morte ainda não foi informada.

Autor de 222 gols em 721 partidas pelo Grêmio, Tarciso chegou a Porto Alegre egresso do América-RJ e ficou no clube entre os anos de 1973 e 1986. Depois jogou por Goiás, Cerro Porteño, Coritiba, Goiânia e encerrou a carreira no São José-POA, em 1990.

Na história do Grêmio, apenas Alcindo marcou mais gols que Tarciso. Foram 231 gols do atacante que atuou de 1964 a 1972 no clube e voltou em 1977.

No currículo do Flecha Negra estão os títulos do Brasileiro de 1981, Libertadores de 1983 e Mundial de Clubes do mesmo ano. Também participou da conquista de cinco edições do Campeonato Gaúcho. José Tarciso de Sousa é o jogador que mais atuou pelo clube gaúcho.

A vida pública de Tarciso se iniciou em 2008 e teve reeleição em 2012 e 2016. Passou pelo PDT e atualmente estava no PSD.

Nas redes sociais, Grêmio e Inter manifestaram seu pesar pelo ocorrido e homenagearam o ex-jogador.