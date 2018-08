'Segundo Sol' tem recorde semanal de audiência em SP e iguala sua melhor marca no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Segundo Sol", de João Emanuel Carneiro, bateu recorde semanal de audiência em São Paulo e igualou sua melhor marca no Rio de Janeiro no período de 13 a 18 de agosto, quando a trama contou com tiros, reconciliações familiares e revelação de gravidez.

Na Grande São Paulo, a novela das nove alcançou 34 pontos no Kantar Ibope (cada ponto equivale a 201.061 espectadores) e 49% de participação. No balanço diário, já havia sido divulgado recorde na terça-feira (14), quando a trama chegou a 36 pontos, número igualado depois na quinta-feira (16).

Na região metropolitana do Rio, "Segundo Sol" teve 37 pontos e 55% participação na semana passada (cada ponto equivale 118.472 espectadores), igualando o recorde que já tinha alcançado na anterior. Já o recorde diário da trama na região foi de 40 pontos, registrado algumas vezes, sendo a mais recente na terça (14).

A novela, que se aproxima do centésimo capítulo, começou a última semana com Luzia (Giovanna Antonelli) sendo baleada para salvar Manuela (Luisa Arraes). Com isso, a protagonista conseguiu finalmente se reconciliar com os filhos.

Este texto contém spoiler. Entre as várias viradas esperadas devido à aproximação do centésimo capítulo está a morte de Remy (Vladimir Brichta), que deve não apenas gerar uma nova acusação falsa de assassinato contra Luzia, mas também separá-la novamente dos filhos, com Ícaro (Chay Suede) reatando com Laureta (Adriana Esteves).

A novela antecessora no horário das nove, "O Outro Lado do Paraíso", de Walcyr Carrasco, terminou com uma média de 39 pontos. O último capítulo chegou a bater 49 pontos de média em São Paulo. "Segundo Sol" começou com audiência semelhante à trama de Walcyr Carrasco, que estreou com 33,3 pontos.

FAUSTÃO

A audiência também foi um destaque na estreia na nova temporada da Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão, neste domingo (19). O time masculino teve sua melhor estreia desde 2008, com 20 pontos de audiência e 30% de participação -dois pontos acima da média das quatro semanas anteriores.