'Segundo Sol' volta a bater recorde de audiência em SP com absolvição de Luzia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Segundo Sol" voltou a bater recorde de audiência, nesta quinta-feira (30), em São Paulo, com a absolvição da protagonista Luzia (Giovanna Antonelli) da acusação de ter matado o marido. Ela alcançou 37 pontos no Kantar Ibope -cada ponto equivale a 201.061 espectadores.

Além da mocinha inocentada, a trama das nove também mostrou nesta quinta Beto Falcão (Emilio Dantas) sendo preso após revelar que não morreu no acidente aéreo 20 anos atrás e que tem vivido com nome falso desde então.

No Rio de Janeiro, a audiência chegou a 40 pontos no Ibope (cada ponto equivale 118.472 espectadores), o que corresponde ao melhor número numa quinta-feira.

A trama de João Emanuel Carneiro já havia batido recorde semanal entre 13 e 18 de agosto, quando a trama contou com tiros, reconciliações familiares e revelação de gravidez. No balanço diário, o maior número em São Paulo era até agora de 36 pontos, registrado no dia 14, quando Luzia foi baleada para salvar a filha.

Já o recorde diário da trama na região metropolitana do Rio foi de 40 pontos, registrado algumas vezes, sendo a mais recente também no dia 14 e repetido agora.

A expectativa é que os números de audiência permaneçam altos na próxima semana, quando a novela chega ao seu centésimo capítulo, que será marcado por reviravoltas. As principais são a morte de Remy (Vladimir Brichta) e uma nova acusação falsa contra Luzia, que dessa vez deverá partir para a vingança.

O autor já disse que, apesar da investida contra Laureta (Adriana Esteves) e Karola (Deborah Secco), Luzia não será uma vilã, mas diz que ela voltará com "sangue nos olhos". Já as consequências dessa nova armação para seu romance com Beto ainda são um mistério. "O Beto vai ajudar bastante Luzia", limita-se a dizer o autor.

A novela antecessora no horário das nove, "O Outro Lado do Paraíso", de Walcyr Carrasco, terminou com uma média de 39 pontos. O último capítulo chegou a bater 49 pontos de média em São Paulo. "Segundo Sol" começou com audiência semelhante à trama de trama de Walcyr Carrasco, que estreou com 33,3 pontos. "Segundo Sol" teve média de 32,6 pontos nos primeiros capítulos.