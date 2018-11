Segundo turno falaremos a partir do dia 8, diz Doria no interior

Folhapress

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Doria afirmou nesta quarta-feira (3) que só discutirá o segundo turno da eleição presidencial a partir da próxima segunda-feira (8).

Questionado se tinha como estratégia adotar o chamado voto "Bolsodoria" devido às suas mais recentes atitudes em campanha e ao fraco desempenho do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) nas pesquisas, o tucano disse que votará em Alckmin domingo (7).

"Temos o primeiro turno e a eleição agora no próximo dia 7. No próximo dia 7, meu voto é Geraldo Alckmin e espero que todos que votem em mim votem também em Geraldo Alckmin. Segundo turno é outra história, outra campanha, vamos falar a partir do dia 8", disse.

A afirmação foi feita em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), onde Doria visitou um mercado municipal na zona sul.

Em uma entrevista nesta semana, Doria afirmou que "não há mais o voto vinculado, de cima a baixo, necessariamente o mesmo partido", um aceno ao "Bolsodoria".

Em Franca (a 400 km de São Paulo), um simpatizante de Bolsonaro pede em vídeo uma dobradinha com Doria. Ao ouvir a mensagem, o tucano abraça o simpatizante, que se apresenta como Max, e engrossa o coro. "É Doria", diz o candidato.

Já nesta terça (2), o último debate entre candidatos ao governo paulista antes do primeiro turno, promovido pela TV Globo, ficou marcado pela dobradinha entre Doria e Rodrigo Tavares, do PRTB, partido coligado nacionalmente com o PSL de Jair Bolsonaro.

Doria já esteve em Marília nesta quarta e, ao deixar Ribeirão, visitará uma usina de açúcar e etanol em Sertãozinho e um hospital em São José do Rio Preto.

O tucano disse ainda, ao ser questionado se o interior decidiria a disputa, que a eleição será decidida pelas mulheres.