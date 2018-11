Segundo turno no RS fica entre Leite e José Ivo Sartori

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de Pelotas Eduardo Leite (PSDB), 33, e o atual governador José Ivo Sartori (MDB), 70, irão disputar o segundo turno da eleição no Rio Grande do Sul.

O resultado confirmou a tendência das pesquisas de opinião. Leite, que, com 99,53% das urnas apuradas acumulava 35,88% dos votos válidos, experimentou uma ascensão na preferência eleitoral desde o início das sondagens e da propaganda eleitoral gratuita.

Nesta eleição, Sartori --que somava 31,13%-- tenta o que nenhum governador gaúcho conseguiu desde que existe a possibilidade de reeleição: um segundo mandato consecutivo.

Leite falou rapidamente em Pelotas. Destacou o fato de ter saído de 8% para a liderança. "Quanto mais os gaúchos conhecem o nosso trabalho, mais crescemos", disse.

Amparado pela maior coligação do estado, com nove partidos --incluindo MDB, PSD, PSB, PR, PSC, Patriota, PRP, PMN, PTC-- Sartori adotou como estratégia o discurso de que é melhor "seguir no rumo certo" do que "começar tudo do zero mais uma vez".

Leite está à frente de uma aliança com sete siglas --PSDB, PP, PTB, PRB, PPS, PHS e Rede-- entre os quais partidos que participaram do governo Sartori.

Ele tentará evitar a reeleição de Sartori contrapondo o emedebista com a imagem de inovação e dinamismo que o ajudou a vencer em Pelotas.

Durante a campanha, Sartori foi alvo de ataques em função de medidas de seu governo, como o parcelamento do salário dos servidores e a extinção de fundações. Respondeu dizendo que dará continuidade ao plano de controle de gastos para domar o déficit nas contas públicas, orçado em R$ 7,4 bilhões para 2019.

O desafio no RS será administrar a grave crise financeira do estado, que atrapalha a oferta de serviços públicos.