Seis candidatas disputam o título de Miss São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontece no próximo sábado (13) a final do Miss São Paulo Be Emotion 2019. Seis finalistas concorrem ao título de nova representante paulista e pela chance de concorrer ao Miss Brasil Be Emotion 2019.

"Estamos com um time forte de lindas meninas com muita garra de vencer. Como já fizemos uma peneira bem grande, as seis finalistas vão subir no palco desde o início do show, com grandes chances de ganhar", revela a diretora do evento, Karina Ades.

Marjorie Correa Angelotti (vencedora do município de São Paulo), Ana Carolina Manginelli (de São José do Rio Preto), Sthefany Schunck (de Peruíbe), Mariana Pasqualotti Sena (de Jundiaí) e Bianca Lopes (de Jaú) são as candidatas ao prêmio. A sexta finalista ainda será revelada, antes da final.

Espera-se que 12 mil pessoas assistam ao evento, que será apresentado por Maria Eugênia Suconic. Na ocasião, as candidatas sobem a um palco de seis metros de altura no espaço São Paulo Expo. Lá, elas farão três desfiles temáticos: Casual, Biquíni e Gala. Também haverá o momento de entrevista com os jurados, onde as candidatas poderão demonstrar suas personalidades.

Estão entre os jurados Natália Guimarães (Miss Brasil 2007), Niina Secrets (influenciadora), Raíssa Santana (Miss Brasil Be Emotion 2016) e Gil Inoue (fotógrafo).

Por fim, serão mostradas as três provas classificatórias que as candidatas fizeram: sobre conhecimentos em maquiagem, capacidade de fazer ensaios fotográficos para um editorial de moda e desempenho diante das câmeras - neste último elas tiveram que fazer uma receita com um tutorial e serão avaliadas no evento pela chef ex-participante do Masterchef, Irina Cordeiro.

Além do título regional e da chance de participar do Miss Brasil Be Emotion, a vencedora ganhará uma coroa, joias da Vivara e diárias com acompanhante para qualquer Village Club Med do Brasil.

O evento ainda terá um show exclusivo da cantora Negra Li, que irá apresentar pela primeira vez seu novo single, "Malandro Chora", faixa que integra seu novo álbum, a ser lançado em novembro.