Seis são presos em confrontos com policiais em Barcelona

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes contrários e a favor da independência da região da Catalunha entraram em confronto com a polícia, dois dias antes do aniversário de um ano do referendo independentista. O conflito deixou pelo menos seis pessoas presas.

Outras 14 pessoas receberam tratamento médico por ferimentos sofridos durante os protestos.

As tensões permanecem altas na região, um ano após a votação, que foi considerada ilegal pelo governo central em Madri mas celebrada pelos separatistas catalães.

Policiais que vieram de toda a Espanha pediam melhores salários, mas também quiseram homenagear os agentes mobilizados em 2017, o que causou indignação entre os separatistas, que organizaram uma contramanifestação.

Grupos pró-independência haviam acampado desde a noite de sexta para impedir o protesto policial. A marcha aconteceu, mas precisou alterar sua rota.

Neste sábado, Oriol Junqueras, um dos nove líderes catalães presos desde o ano passado, anunciou que irá concorrer a uma vaga no Parlamento Europeu nas eleições do ano que vem.