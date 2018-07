Seja mais que o que você veste

Ana Clara Garmendia

Hoje me deu uma vontade enorme de olhar para o passado próximo da moda. Fui para 2014, época em que eu ainda fotografava muito as portas de desfiles com meu street-style. Deu um quentinho no peito. É tudo moda que fica. Valem para hoje as peças que eu selecionei. Sustentabilidade é uma das palavras-chave em 2018. Não quero falar para você investir sua grana em algo que vai sumir do seu desejo em poucos meses. Quero te ver chique, feliz, resolvida com sua roupa e ciente que faz boas escolhas.

Ando mais na vibe do que te deixa bem, ao invés do que se usa porque está na moda. Até porque o mais importante é o sentir! Três estilos diferentes aqui: Uma jovem com ombros à mostra e quimono – combinação perfeita para sempre e para uma mulher sem idade. Depois, uma linda mulher madura com faixinha na cabeça e rugas em destaque (why not? Ela continua linda do mesmo jeito!). E calças curtas e largas, que bombam agora em 2018, mas já estavam acontecendo faz algum tempo.

Gira o mundo e a moda vai cruzando as fronteiras dos países, dos preconceitos com esse ou aquele shape e acaba todo mundo usando de tudo. O importante, meu amor, é você ser uma mulher interessante, independente da roupa. Agregue conhecimento ao seu combo de atração fatal para viver roupas com uma energia que te faça parecer única, mesmo se você repete, não compra ou não gosta de roupas ao ponto de perder o tempo com elas. É isso. Seja mais que um trapinho de marca.

AQUELE QUIMONO de fé – Sou apaixonada por esse look, sabe por quê? Funciona para toda mulher que ama a mistura do solto com um ombro valorizado. E os quimonos: eu poderia me vestir o tempo todo com eles.