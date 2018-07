Seleção inglesa deve ser recebida por primeira-ministra britânica

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, planeja receber os jogadores e o técnico da seleção da Inglaterra em sua residência oficial na Downing Street, em Londres, após a Copa do Mundo, segundo o jornal The Guardian.

O desempenho da Inglaterra na Rússia foi acima do esperado por torcedores e imprensa do país. Os britânicos chegaram às semifinais de um Mundial depois de 28 anos. A última vez que a Inglaterra alcançou a semifinal foi em 1990, na Itália, quando perdeu nos pênaltis para a Alemanha por 4 a 3 após empate por 1 a 1 no tempo normal.

"Nós certamente gostaríamos de fazer uma recepção para a seleção da Inglaterra, que se saiu tão bem na Rússia, e isso é algo que vamos conversar com a FA [federação inglesa]", afirmou a porta-voz da primeira-ministra.

“Ela acha que ele liderou a equipe fantasticamente e que todo o país deveria se orgulhar de quão longe a Inglaterra estava”, disse a porta-voz.

Em março, após Moscou não ter esclarecido o caso de envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e da filha por um agente nervoso de fabricação russa, a primeira-ministra vetou a participação da família real na Copa: “Nenhum líder nem nenhum representante da família real britânica assistirá à Copa do Mundo na Rússia”, disse.

A Inglaterra joga contra a Bélgica neste sábado (14), às 11h (de Brasília), no estádio Krestovsky, em São Petesburgo, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo.