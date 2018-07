Sem Aécio e pregando gestão eficiente, Anastasia lança candidatura em MG

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Sem a presença de seu padrinho político e sem definir candidatos ao Senado, o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) oficializou sua candidatura ao governo de Minas pregando um discurso de gestão eficiente.

Ausente na convenção estadual dos tucanos em Minas, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) divulgou uma nota pela manhã afirmando que decidirá na próxima semana se participa das eleições e, antes disso, não estará em eventos de campanha.

Anastasia evitou comentar a ausência de Aécio. "O senador já divulgou em nota a sua intenção", disse Anastasia.

Embora não tenha participado de nenhum evento da pré-campanha de Anastasia, Aécio foi assunto recorrente. O candidato ao governo de Minas teve que responder inúmeras vezes sobre a possibilidade de Aécio estar em sua chapa.

A tentativa de descolar padrinho e afilhado se deve às denúncias de corrupção que acuaram Aécio. Com base na delação da JBS, ele é réu por corrupção e obstrução de Justiça.

O presidenciável tucano, Geraldo Alckmin, foi outra ausência no evento. O ex-governador paulista participou neste sábado das convenções do PTB, ao lado de Roberto Jefferson, e de João Doria.

Anastasia disse não se sentir desprestigiado e afirmou confiar na vitória do paulista.

Como candidato, Anastasia defendeu uma reconstrução de Minas, estado em grave crise fiscal. O tucano prometeu austeridade e novas fontes de receita.

Sua aliança entre PSDB, PTB, PSD, PSC, PPS, PMN e Solidariedade pode ter o maior tempo de TV em Minas e tem como maior adversário o governador Fernando Pimentel (PT), candidato à reeleição.

Anastasia afirmou que as vagas ao Senado ainda não foram decididas, pois ainda há negociações em curso. "Continuam as tratativas com o campo de oposição, isso inclui Rodrigo Pacheco (DEM) e Márcio Lacerda (PSB)".