Sem alarde e melancólica, SPFW começa com desfile 'western' da Lilly Sarti

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem alarde e tão fria quanto os 16°C que marcava o termômetro, a 46ª São Paulo Fashion Week começou seu processo de "renovação" com um desfile da grife Lilly Sarti em pleno centro paulistano.

Talvez pelo horário ingrato, talvez pelos prédios detonados do entorno, a melancolia da noite do domingo (21) na região encheu a passarela e resumiu o estado apático dos fashionistas reunidos em frente ao Farol Santander, o antigo prédio do Banespa.

Esta não será uma temporada fácil de desfiles, afinal, falar de moda e beleza em tempos obscuros parece ampliar a sensação de estar em uma bolha, um universo paralelo que a grife parece habitar nesta sua coleção intitulada "Heritage" —ou herança, em inglês mesmo.

As irmãs Lilly e Renata Sarti foram em busca de referências estéticas da matriarca da família, Sofia, para sua coleção de peças clássicas, expostas como relíquias tiradas de um armário antigo para serem reformulados em embalagem de comprimentos curtos, umbigos de fora e fendas nas costas.

O visual "western" selvagem, com blusas de franjas, camurça e chapéus de fazendeiro, adorna uma extensa seleção de babados tingidos de animal print e tons terrosos.

Diferentemente de temporadas passadas, quando não tinham muito a dizer, nesta coleção as irmãs acertam ao explorar seu próprio universo de garotas festeiras, que vão do jantar de família ao festival Coachella montadas no look "herdeira cool", na qual o vestidinho de avó convive harmoniosamente com casaco felpudo e saia de veludo cotelê.

As tops Isabeli Fontana, Carol Trentini e Carol Ribeiro, também herdeiras, só que da alta casta das supermodelos brasileiras, levantaram o visual do desfile correto e bem amarrado em tecidos de qualidade, da organza de seda ao couro de cabra.

Um couro que, aliás, imprime ser de extrema qualidade e foi bem aproveitado em saias lápis e calças de cintura alta.

Essa apresentação não chega a vender a ideia de renovação pregada pelo evento, que a partir de agora acontecerá em um galpão na Vila Leopoldina, na zona oeste, porque o desfile parece um compilado de peças já vistas nas passarelas das duas irmãs Sarti.

Mas ele representa, porém, a evolução de uma marca que até pouco tempo não parecia pronta para a passarela e entregou algo além de um amontoado de peças combinadas.