Sem apoio de Bolsonaro, Ogier Buchi não abre mão de candidatura ao governo pelo PSL

Narley Resende

O advogado Ogier Buchi (PSL) disse nesta quarta-feira (15) que não abre mão de sua candidatura ao governo do Paraná, mesmo sem apoio do candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro. Em áudio que circula na internet, publicado no Blog Caixa Zero, da Gazeta do Povo, Bolsonaro declara apoio ao deputado estadual Ratinho Junior (PSD) ao governo do Estado. Ogier afirma que o áudio é antigo, mas confirma que até agora não recebeu apoio do presidenciável.

A candidatura de Ogier foi confirmada de última hora na convenção do PSL no dia 5 de agosto e ele afirma que foi registrada nesta quarta no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com a chapa PSL/PTC/PATRI. Ele afirma que talvez Bolsonaro não saiba que o partido tem candidatura própria no Paraná. “Não é preciso ser um expert para saber que esse áudio é antiquíssimo. Minha candidatura tem uma semana. Não sei nem se ele tem conhecimento da minha candidatura. Eu espero, evidentemente, coerência”, aponta.

No áudio, Bolsonaro faz um anúncio. “Olá, amigos do Estado do Paraná, aqui é o deputado federal e capitão do Exército, Jair Bolsonaro, e quero informar a todos vocês que meu candidato ao governo do Estado é o Ratinho Junior. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus”, diz.

Ogier afirma que espera o apoio. Caso não se consolide, afirma que a candidatura será mantida. “Eu sou candidato do PSL, partido do Bolsonaro, por conseguinte eu espero o apoio do meu candidato a presidente. Não estou apoiando esperando ele me apoiar. Eu acredito firmemente que o Brasil precisa de um caminho de prosperidade. Não estou exigindo que ele me apoie. Espero que ele veja meu plano de governo. Como o partido me convidou para ser candidato, eu espero que o partido me apoie”, afirma.

Ogier também diz que não precisa de padrinho. “Sou um homem resiliente e guerreiro. Nunca precisei de padrinho para as minhas batalhas. Óbvio que ele não é obrigado a me apoiar. Espero que ele tenha paciência para ver o que estou fazendo. Mas eu não abro da candidatura porque para mim é 'Paraná acima de tudo e Deus acima de todos. Espero que ele respeite a candidatura do partido dele no Paraná”, disse.

Procurada, a assessoria de Bolsonaro não atendeu às ligações. O deputado federal Fernando Francischini (PSL-PR, coordenador da campanha de Bolsonaro no Paraná, também não respondeu à reportagem.

Recuo

No início da noite, a assessoria do PSL afirmou chegou a afirmar que não registrou a candidatura ao governo do Estado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). “Esta foi uma estratégia decidida pelo presidenciável Jair Bolsonaro diante do cenário das eleições 2018”, dizia a nota. Minutos depois, a assessoria entrou em contato para dizer que a nota não era "oficial".

Ogier disse que foi pego de surpresa pela reportagem e que não tinha conhecimento da nota do partido. “Eu registrei a candidatura”, disse.