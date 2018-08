Sem Carlos Cesar, Coritiba tenta encerrar jejuns contra o ascendente Oeste

Silvio Rauth Filho

O Coritiba enfrenta nesta sexta-feira (dia 23) o Oeste, no Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série B. Os dois times estão empatados na tabela da Série B, ambos com 30 pontos, na 10ª colocação. A distância para o G4 é de seis pontos. E apenas cinco pontos separam essas duas equipes da zona de rebaixamento.

Em relação aos resultados, o momento é favorável ao Oeste, que não perdeu nas últimas quatro rodadas (dois empates e duas vitórias). Já o Coxa vive dois jejuns. Um deles é a série de cinco rodadas sem vencer. O outro é a má fase em casa. Nos últimos três jogos no Couto Pereira, foram três empates (com São Bento, Ponte Preta e Sampaio Corrêa).

A última vitória do Coritiba foi contra o Goiás, em Goiânia, em 24 de julho. No Couto Pereira, o time venceu pela última vez em 4 de julho – 2 a 0 sobre o Paysandu.

ESCALAÇÃO

O técnico Tcheco terá dois novos desfalques para armar a equipe contra o Oeste. O zagueiro Thalisson Kelven foi expulso no empate com o Criciúma e agora cumpre suspensão automática. A outra baixa é o lateral-direito Carlos Cesar, que sofreu lesão no joelho. O zagueiro Romércio segue em recuperação no departamento médico e fora da equipe.

Além do titular Rafael Lima, as únicas opções para a zaga são Alex Alves e Geovane.

Na lateral-direita, as opções são Rodrigo Ramos e a improvisação do volante Vinícius Kiss.

Tcheco ainda não deu pistas sobre a escalação e sobre o esquema tático para o próximo jogo. O técnico usou o 4-1-4-1 no primeiro jogo (contra o Atlético-GO) e adotou o 4-3-1-2 no segundo (com o Criciúma).

CORITIBA x OESTE

Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos (Vinícius Kiss), Rafael Lima, Alex Alves (Geovane) e William Matheus; Uillian Correia, Vinícius Kiss (Yan Sasse), Simião e Carlos Eduardo; Guilherme Parede e Guilherme. Técnico: Tcheco

Oeste: Tadeu; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Conrado; Betinho e Marciel; Marcinho, Mazinho e Pedrinho; Zé Love. Técnico: Roberto Cavalo.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Local: Couto Pereira, sexta-feira às 19h30