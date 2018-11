Sem citar Haddad, Ciro anuncia apoio crítico ao petista

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Contra o que chamou de "fascismo", o candidato do PDT à sucessão presidencial, Ciro Gomes, anunciou nesta quarta-feira (10) um apoio crítico à candidatura de Fernando Haddad, do PT.

"Abaixo a ditadura e viva a democracia", disse o terceiro colocado na disputa presidencial, sem citar o nome do petista.

A decisão foi antecipada na segunda-feira (8) pela Folha de S.Paulo. Em reunião, em Brasília, a executiva nacional do PDT liberou os filiados do partido a apoiarem o petista ou declararem neutralidade.

A única proibição estabelecida, com a possibilidade de abertura de um processo de expulsão, é o apoio a Jair Bolsonaro, do PSL.

Segundo o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, Ciro não subirá no palanque petista, posará para fotografia com o candidato do partido ou participará de agendas de campanha de Haddad.

"É mais um voto contra o Bolsonaro, aos riscos que ele representa, do que um apoio ao Haddad" disse Lupi, para quem o PT "desferiu golpes" no PDT.

O acordo também prevê que nenhum integrante da sigla ocupe cargos na campanha do petista ou faça parte de uma eventual gestão Haddad. A ideia da legenda é de fazer oposição independentemente de quem vença o processo eleitoral.

"O que o PT fez com o PDT não se faz. O PT não nos representa, por isso que temos um projeto de ser oposição não importa quem seja o próximo presidente", disse o líder do PDT na Câmara, André Figueiredo (CE).

Segundo relatos, durante a reunião, dirigentes da legenda fizeram reclamações sobre a postura do PT no primeiro turno. Eles acusaram o partido de ter atuado para evitar o apoio do PSB e de partidos do centrão, como DEM e PP, ao pedetista.

Uma das mais críticas foi a senadora Kátia Abreu (PDT-TO), que anunciou postura de neutralidade no segundo turno. "Não somos agregados a ninguém e os dois candidatos do segundo turno não contemplam as ideias de nosso partido", disse.

Nos últimos dias, o PT vinha fazendo uma ofensiva para que Ciro ocupasse posto de conselheiro na campanha de Haddad. O senador eleito Jaques Wagner (PT-BA) e a presidente eleita do PT, Gleisi Hoffmann, procuraram dirigentes pedetistas em torno de um acordo.

Em um aceno a Ciro, Haddad incorporou propostas do adversário em seu programa de governo e se reuniu com Mangabeira Unger, um dos principais conselheiros do pedetista.

Magoado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto, Ciro decidiu manter a postura crítica. A ideia é de que ele faça críticas a Bolsonaro durante o segundo turno, mas evite elogios públicos a Haddad.

O objetivo é que ele se mantenha como uma voz crítica ao radicalismo na disputa presidencial e se viabilize como uma liderança do campo oposicionista.

A aposta do partido é de que, com um Congresso Nacional fragmentado, o novo presidente terá dificuldades em aprovar medidas para restaurar o equilíbrio fiscal do país, o que deve favorecer um discurso de convergência entre a direita e a esquerda.

"Como a tendência é termos um país dividido, Ciro se consolida como um nome de postura intermediária", disse Lupi.

Apesar de Ciro ter afirmado no primeiro turno que deixará a política caso Bolsonaro vença, os planos do pedetista são outros. A ideia é que, após o posse do novo presidente, ele já manifeste sua intenção de ser candidato à sucessão presidencial em 2022, assumindo posição de destaque e evitando seu afastamento do no debate político.

"Ele continuará fazendo política, independentemente de mandato", afirmou Figueiredo.

