Sem cubanos e com novos estrangeiros, Cruzeiro quer manter domínio no vôlei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedor das cinco últimas edições da Superliga masculina de vôlei, o Sada Cruzeiro se prepara para encarar dificuldades na busca da manutenção de sua hegemonia.

A primeira delas é a perda de peças-chave do time após o último título da competição, conquistado em maio sobre o Sesi-SP.

Os cubanos Leal, que atua como ponteiro e poderá defender a seleção brasileira no ano que vem, e o central Simon se transferiram no meio do ano para o Lube Civitanova, da Itália. O levantador argentino Nico Uriarte teve como destino o EMS Taubaté Funvic.

Como reforços para a temporada 2018/19 chegaram outros estrangeiros com rodagem no voleibol europeu.

O ponteiro Taylor Sander, 26, conquistou a medalha de bronze com a seleção dos Estados Unidos na Olimpíada do Rio-2016 e estava no Civitanova. Em 2014, ele foi escolhido o melhor jogador da Liga Mundial. Como está lesionado, ainda não tem data para estrear.

O central francês Kévin Le Roux, de 29 anos e 2,09 m de altura, foi medalhista de prata com a seleção francesa na Liga das Nações (torneio que substituiu a Liga Mundial) deste ano e considerado o melhor jogador da sua posição.

O técnico argentino Marcelo Mendez, no Cruzeiro desde 2009, reconhece dificuldades para a remontagem do time, mas afirma que os mineiros estarão na disputa pelo sexto título seguido e sétimo nas oito últimas temporadas.

"Não sei se entramos com a mesma força dos anos anteriores, mas o time entra forte. Leva um tempo para que eles [reforços] se acostumem ao jogo brasileiro e ao time também, mas vieram para mostrar o que valem e esperamos dar condições para que joguem o melhor possível", diz Mendez.

O segundo fator que pode dificultar os planos do Cruzeiro é o fortalecimento de seus principais rivais. Outras três equipes iniciam a Superliga no grupo de favoritas ao título. O Sesc-RJ contratou o oposto da seleção brasileira Wallace e o ponteiro búlgaro Rozalin Penchev.

O Sesi-SP perdeu o central Lucão e o ponteiro Douglas Souza, ambos titulares da seleção no último Mundial, mas contou com a chegada do ponteiro Lucas Loh e manteve o também ponteiro Lipe, o levantador William e o central Eder (todos da equipe nacional). No último sábado (20), os paulistas venceram os mineiros na Supercopa, jogo que marcou o início do calendário nacional do vôlei.

Já o Taubaté, apesar de ter perdido Wallace, teve as chegadas de Douglas Souza, Lucão e Uriarte, que se juntam ao ponteiro Lucarelli como principais destaques do time. Há duas semanas, a equipe do interior bateu o Sesi na decisão do Campeonato Paulista.

A temporada 2018/19 da Superliga masculina terá 12 times na disputa. A primeira partida será às 19h30 desta quarta (24), entre Cruzeiro e Vôlei Renata (SP), em Campinas, às 19h30. O SporTV 2 transmite.

Times participantes:

Sada Cruzeiro (MG)

Sesi-SP

Sesc-RJ

EMS Taubaté Funvic (SP)

Fiat/Minas (MG)

Vôlei Renata (SP)

Corinthians-Guarulhos (SP)

Caramuru Vôlei (PR)

Copel Telecom Maringá Vôlei (PR)

São Judas Voleibol (SP)

São Francisco Saúde/Vôlei Ribeirão (SP)

Vôlei UM Itapetininga (SP)