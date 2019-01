Sem dinheiro para contratar policiais

O governador Ratinho Júnior (PSD) admitiu ontem que a falta de efetivo policial é um dos principais problemas da segurança pública no Estado, mas descartou a realização de concurso para a contratação de mais policiais no curto prazo. Segundo ele, o problema é que o Paraná está no limite dos gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e não teria margem de manobra para aumentar essas despesas contratando novos policiais. A declaração foi dada durante cerimônia de posse da nova cúpula da segurança no Estado.

“Não temos condição. Nós vamos ter que reorganizar tudo isso para a hora que baixar esse limite prudencial nós podermos fazer os concursos não só para a área de segurança, mas para as demais áreas”, disse Ratinho Jr. “O Estado tem um limite de contratação de pessoal. Você tem um teto de investimento, até porque tem toda a responsabilidade fiscal. O contingente da Polícia Militar do Paraná é de 15 anos atrás”, reconheceu o governador.

De acordo com Ratinho Jr, a saída, no momento, será tentar reduzir gastos de custeio da corporação e remanejar policiais que hoje estão em setores administrativos. “Mas enquanto nós não conseguimos fazer toda essa equação financeira para poder contratar mais policiais ainda, tem questões estratégicas. Nós estamos diminuindo, por exemplo, dentro da Casa Militar mais de 30% de policiais que estavam lá e estão voltando para as ruas”, explicou.

Segundo o governador, outra medida será a redução dos gastos das forças de segurança com aluguel de imóveis. “A ideia é que remanejando esses espaços a gente consiga uma economia de R$ 12 milhões por ano. Isso é dinheiro que a gente vai poder usar para fazer investimentos em viaturas, em coletes, armamento para a nossa polícia”, defendeu.