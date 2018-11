Sem empolgar, Fluminense empata sem gols com o Sport no Maracanã

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense ficou no empate por 0 a 0 com o Sport, neste domingo (11), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Tricolor carioca até tentou pressionar o adversário, mas não conseguiu converter as oportunidades que teve e recebeu vaias da torcida. Já o Sport viu sua situação no Campeonato Brasileiro continuar complicada.

Com o resultado, a equipe do técnico Marcelo Oliveira passou a somar 41 pontos na tabela de classificação, na décima posição. Já o Rubro-negro pernambucano se manteve em 16º, com 37 (dois pontos à frente do Vitória, o primeiro na zona da degola).

Pela próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense tem uma dura missão. A equipe carioca vai enfrentar o líder Palmeiras, na quarta-feira (14), no Allianz Parque, em São Paulo. Depois de medir forças com os paulistas, a equipe de Marcelo Oliveira recebe o Ceará e visita o Bahia. No planejamento da comissão técnica, a meta é chegar sem qualquer risco de rebaixamento ao fim da partida na Fonte Nova.

Já o Sport recebe o Vitória, que luta para deixar a zona de rebaixamento, também na quarta, na Ilha do Retiro, em Recife.

Para tentar se afastar ainda mais de qualquer possibilidade de ser rebaixado para a Série B, o Fluminense partiu para cima do adversário. A equipe criou boas oportunidades no início do confronto. Everaldo fez boas jogadas e Marcos Júnior, de bicicleta, por pouco não abriu o placar.

Aos poucos, o Sport passou a equilibrar um pouco mais as ações. Apesar de o Fluminense ter mais volume, os rubro-negros chegaram com perigo no contragolpe. Michel Bastos arriscou e só não empatou porque o seu chute parou na trave.

O Fluminense demonstrou empenho para tentar abrir o placar. Porém, a equipe carioca errava geralmente no último passe. O Sport, por outro lado, seguiu apostando nos contragolpes. Insatisfeita com o futebol apresentado pelos tricolores, a torcida vaiou os jogadores ao fim do primeiro tempo.

Os visitantes partiram para o ataque e passaram a criar as melhores oportunidades no segundo tempo. Já o Fluminense arriscava mais nos contragolpes. Marcelo Oliveira não aprovou o rendimento do time e trocou Júnior Dutra por Daniel. Com a mudança, os cariocas conseguiram reequilibrar o jogo e também tiveram algumas chances.

No finalzinho, a torcida do Fluminense até comemorou o gol, mas a alegria durou pouco. Danielzinho cobrou falta pela direita, Richard desviou de cabeça, e Luciano marcou. No entanto, a auxiliar Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo anotou corretamente a posição irregular do jogador do Tricolor carioca.

FLUMINENSE

Júlio César; Igor Julião, Paulo Ricardo, Digão, Ayrton Lucas; Richard, Jadson, Júnior Dutra (Daniel), Everaldo (Matheus Alessandro), Luciano; Marcos Júnior (Cabezas). T.: Marcelo Oliveira

SPORT

Mailson; Cláudio Winck, Ernando, Adryelson, Raul Prata; Marcão Silva, Jair, Michel Bastos; Gabriel (Neto), Mateus Gonçalves (Rogério), Hernane (Andrigo). T.: Milton Mendes

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Cartões amarelos: Claudio Winck e Gabriel (Sport)