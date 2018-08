Sem espaço na Chapecoense, atacante Guilherme fica perto do Coritiba

Redação Bem Paraná

Ao que tudo indica, o Coritiba está perto de acertar com mais um reforço para a disputa da Série B. Trata-se do atacante Guilherme, da Chapecoense, que já foi até liberado pelo clube catarinense da partida contra o Sport, no domingo, pelo Brasileirão.

Vinculado ao Grêmio, o jogador ainda negocia com o clube paranaense para acertar os últimos detalhes e assinar contrato por empréstimo até o final da atual temporada.

Em santa Catarina, Guilherme teve um bom começo de ano, mas perdeu espaço na equipe e nos últimos meses passou a ser utilizado com menos frequência. Ao todo, são 30 jogos na temporada (dez pela Série A, o que o impede de se transferir para outro clube da primeira divisão) e seis gols marcados.

Seu melhor momento neste começo de carreira, contudo, aconteceu no Botafogo, no ano passado. Mesmo sem ser titular absoluto da equipe comandada por Jair Ventura, o atacante foi peça importante da equipe que disputou até as últimas rodadas uma vaga na Copa Libertadores deste ano e que avançou até as quartas de final da principal competição continental no ano passado, sendo eliminado pelo Grêmio - que viria a ser o campeão da América do Sul. No clube carioca, Guilherme fez 63 partidas e marcou sete gols, com 13 jogos e um gol pela Libertadores e 33 jogos e quatro gols no Brasileirão.

Se confirmar sua transferência ao Coxa, o jogador deve chegar ao clube com status de titular, podendo atuar tanto pela ponta-esquerda como no comando do ataque. Atualmente, o técnico Eduardo Baptista, que teria indicado a contratação do atleta, conta com Alecsandro, Bruno Moraes, Jonatas Belusso e Pablo Thomaz como opções de atacante, enquanto Guilherme Parede, Iago Dias, Nathan, Pablo e Alisson Farias são as opções pelas pontas.