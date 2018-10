Sem Everton e Renato Augusto, seleção se apresenta a Tite em Londres

Folhapress

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda à espera de uma definição sobre a situação do gremista Everton, a seleção brasileira se apresenta ao longo desta segunda-feira (8) em Londres, no Reino Unido, para a preparação visando os amistosos contra Arábia Saudita e Argentina.

A programação da comissão técnica comandada por Tite é de que, além de Everton, apenas o meio-campista Renato Augusto não chegue a tempo de participar do treino que será realizado às 12h (de Brasília) no CT do Tottenham.

O atacante gremista, por sua vez, fará exames nesta segunda em Porto Alegre e corre o risco de ser cortado por conta da lesão sofrida no duelo contra o Bahia, no último sábado (6), pelo Campeonato Brasileiro.

O Brasil treinará no CT do Tottenham, mesmo local utilizado na preparação para a Copa do Mundo da Rússia, até quarta-feira (10), quando embarca para a Arábia Saudita.

No Oriente Médio, a seleção comandada por Tite enfrentará a Arábia Saudita na sexta-feira (12) e a Argentina no dia 16, respectivamente nas cidades de Riad e Jeddah.