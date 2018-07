Sem Felipão, Palmeiras enfrenta Paraná em casa por reabilitação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua primeira partida sem o técnico Roger Machado, demitido na madrugada de quinta (26), e à espera do substituto Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras enfrenta o Paraná neste domingo (29), às 11h, em no Allianz Parque.

A equipe será comandada na partida por Wesley Carvalho, técnico do time sub-20.

Felipão deve ser apresentado durante a semana.

O Palmeiras terá desfalques: o lateral-direito Marcos Rocha, poupado, além do zagueiro Edu Dracena e do volante Felipe Melo, suspensos.

Derrotada pelo Fluminense na última quarta (25), no Maracanã, a equipe estacionou nos 23 pontos, oito a menos do que o líder Flamengo.

No Paraná, o técnico Rogério Micale ganhou uma opção para a defesa. Rayan está recuperado de lesão, mas é provável que seja mantida a dupla formada por Renê Santos e Cléber Reis.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Antonio Carlos, Tiago Martins e Diego Barbosa; Tiago Santos, Bruno Henrique e Moisés; Gustavo Scarpa, Dudu e Willian. T.: Wesley Carvalho (interino)

PARANÁ

Thiago Rodrigues; Júnior, Cléber Reis, Renê Santos e Mansur; Leandro Vilela, Alex Santana e Nadson; Rodolfo, Carlos e Silvinho. T. Rogério Micale

Local: Allianz Parque

Horário: 11h deste domingo

Juiz: Wagner Reway (MT)