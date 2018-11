Sem ganhar há duas rodadas, Vitória visita o lanterna Paraná

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vitória tem pela frente uma grande chance para quebrar um breve jejum no Campeonato Brasileiro. O time baiano enfrenta o lanterna Paraná neste domingo, às 17h, na Vila Capanema.

O Vitória não ganha há duas rodadas e caiu para a penúltima colocação. Ao começar a 32ª rodada com 33 pontos, o time dirigido por Paulo César Carpegiani parece afundado na zona de rebaixamento, mas tem chance de deixar o grupo dos últimos quatro colocados. Para isso, teria de "secar" Sport, Chapecoense e América-MG.

O momento de instabilidade aconteceu justamente diante de sua torcida. A equipe baiana somou apenas um ponto nos confrontos com Corinthians e São Paulo no Barradão. E, com isso, acabou ultrapassado na tabela de classificação.

Para essa partida, o Vitória não poderá contar com o lateral direito Jefferson, contundido, e com o zagueiro Lucas Ribeiro, suspenso. Eles devem ser substituídos, respectivamente, por Cedric e Aderllan.

O Paraná ocupa a lanterna com 17 pontos. Com poucas chances de escapar do rebaixamento, o time dirigido por Dado Cavalcanti luta contra um jejum de 17 rodadas sem vitória. As únicas vítimas da equipe no Brasileiro foram Bahia, América-MG e Fluminense.

PARANÁ

Richard; Wesley Dias, René Santos, Rayan, Igor; Leandro Vilela, Jhonny Lucas, Alex Santana (Alesson); Juninho, Andrey, Grampola. T.: Dado Cavalcanti

VITÓRIA

Ronaldo; Cedric, Ramon, Aderllan, Fabiano; Willian Farias, Rodrigo Andrade, Rhayner; Erick, Léo Ceará, Lucas Fernandes. T.: Paulo César Carpegiani

Estádio: Vila Capanema, em Curitiba (PR)

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Raphael Claus (SP)