Sem "gordura", Flamengo defende liderança em clássico contra o Botafogo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo não tem mais "gordura para queimar". O time rubro-negro enfrenta o Botafogo, neste sábado (21), às 19h, no Maracanã, dependendo de um triunfo para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo entrou no recesso da Copa do Mundo com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, mas essa diferença praticamente acabou em apenas uma rodada. Ao perder para o São Paulo, quarta-feira passada, no Maracanã, o time de Maurício Barbieri permitiu a aproximação do Tricolor paulista, que agora está só um ponto atrás.

A segunda derrota rubro-negra no campeonato mostrou que Vinicius Júnior, negociado com o Real Madrid, vai fazer falta. E enquanto o clube não acerta com Vitinho, que é seu principal alvo do mercado neste meio de ano, Marlos Moreno vem sendo a solução para impor velocidade pelos lados do campo.

Para essa partida, Geuvânio, outro velocista do elenco, não estará à disposição por estar lesionado. Em compensação, Barbieri contará com os retornos do centroavante Henrique Dourado e do volante Cuéllar, que cumpriram suspensão.

Apenas o colombiano tem retorno assegurado. O treinador gostou das alterações que promoveu no decorrer da partida contra o São Paulo, mas admite que pretende manter o mesmo padrão do time antes da pausa para a Copa. "A ideia é não fugir das características que vínhamos mostrando, mas temos de ter opções, variações", diz Barbieri. Diante do São Paulo, Matheus Sávio teve oportunidade de jogar na ponta direita, enquanto Trauco entrou no meio-campo.

O Botafogo também caiu no retorno do Brasileiro. A equipe de Marcos Paquetá foi derrotada pelo Corinthians no Itaquerão, mas deixou boa impressão. Em alguns momentos, o time alvinegro pressionou os paulistas e só não saiu de campo com um resultado melhor graças às boas defesas de Cássio.

Como não há problemas de suspensão, o Botafogo deve ter a mesma formação que encarou o Corinthians. A equipe alvinegra entra na 14ª rodada ocupando a décima colocação, com 17 pontos.

O adversário, fora de casa, não coloca medo em Marcos Paquetá. "Temos que atuar da primeira forma, como se fosse qualquer outro jogo. Neste campeonato, todos buscam o mesmo, o título. Buscamos ficar lá em cima também", afirma Marcos Paquetá.

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte, Renê; Cuéllar, Willian Arão (Jean Lucas), Lucas Paquetá, Diego; Guerrero (Henrique Dourado), Marlos Moreno. T.: Maurício Barbieri

BOTAFOGO

Jefferson; Luís Ricardo, Joel Carli, Igor Rabello, Gilson; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, João Pedro, Leo Valencia; Ezequiel, Kieza. T.: Marcos Paquetá

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)