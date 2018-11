Sem LeBron, Cleveland Cavaliers apanha na NBA e pode sofrer desmanche

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seguir a vida sem LeBron James se tornou uma provação para o torcedor do Cleveland Cavaliers. Novamente preterida pelo astro, que se transferiu para o Los Angeles Lakers, a equipe acumula fiascos neste início de temporada regular da NBA, a liga norte-americana de basquete, da qual é a atual vice-campeã.

São dez derrotas em 11 jogos disputados, a mais recente sofrida na última quarta-feira (7), em casa, para o Oklahoma City Thunder, por 95 a 86. A única vitória veio diante do Atlanta Hawks, no dia 30 de outubro: 136 a 114. Com 0,9% de aproveitamento, os Cavs são lanternas da Conferência Leste e ostentam a pior campanha entre os 30 times que disputam o campeonato.

O ataque de Cleveland é o quarto menos eficiente da liga, com média de 103,7 pontos anotados. Em compensação, a defesa sofre 114,4 pontos por partida, a oitava pior da NBA.

Tem acontecido de tudo, menos triunfos, atualmente para a franquia. Por ter sido derrotado nos seis primeiros jogos, o técnico Tyronn Lue perdeu o emprego apenas 12 dias após o início da competição. O ala Kevin Love, um dos astros remanescentes da "era LeBron", sofreu lesão no dedão do pé direito e tem retorno previsto para dezembro.

Outros destaques do elenco, como os alas-armadores J.R. Smith e Kyle Korver, demonstram pouca vontade em permanecer e devem ser envolvidos em trocas ainda nesta temporada, sinal de que a franquia planeja reformular o evento e passar alguns anos de perrengue para tentar montar outro time competitivo.

Há também um descontentamento com o novato Collin Sexton. Segundo o jornal norte-americano The Atlantic, veteranos do elenco avaliam que o armador, vindo da Universidade do Alabama, "não sabe ler o jogo", ou seja, mostra dificuldade para assimilar a dinâmica da NBA, embora tenha apenas 19 anos. O garoto registra médias de 10,2 pontos e 2,1 assistências em sua temporada de estreia, números considerados baixos para alguém selecionado em oitavo lugar no Draft da liga.

Não é exagero nem desrespeito afirmar que o Cleveland Cavaliers só adquiriu popularidade na NBA após a chegada de LeBron James, escolha número 1 no Draft de 2003, vindo diretamente de um time colegial, o St. Vincent-St. Mary, sem passar pela liga universitária.

Após dois anos de "adaptação", em que os Cavs ainda assim quase foram aos playoffs do Leste, o astro carregou a equipe na briga pelo título por cinco temporadas consecutivas, sendo vice-campeão em 2006/07 ao perder a final para o San Antonio Spurs.

Em 2010, sem levantar a tão sonhada taça, LeBron trocou o Cleveland pelo Miami Heat, com direito a anúncio ao vivo na TV em rede nacional, atitude que provocou a ira dos torcedores dos Cavs, que nutria esperanças por sua permanência. Pela franquia da Flórida, James formou parceria de sucesso com Dwyane Wade e Chris Bosh e se sagrou bicampeão da NBA, em 2012 e 2013.

Nas quatro temporadas que LeBron James passou com o Miami Heat, os Cavaliers nem sequer chegaram aos playoffs da Conferência Leste.

Disposto a criar uma nova história, LeBron retornou a Cleveland em 2014, iniciando uma nova rivalidade na NBA, com o Golden State Warriors. As equipes disputaram as últimas quatro finais da liga, com o Cavs vencendo apenas uma vez, em 2015/16, o único título da história da franquia.

Ao fim da temporada passada, LeBron James optou por não renovar contrato e assinou com o Los Angeles Lakers por quatro temporadas e US$ 154 milhões (R$ 579 milhões), encerrando a sua segunda era com os Cavs.

Mas não pense que a trajetória de LeBron James pelo novo time está mais sossegada. Com um elenco renovado, o Los Angeles Lakers também faz um início de temporada instável e já colocou o técnico Luke Walton na berlinda.

O triunfo sobre o Minnesota Timberwolves por 114 a 110, na última quarta, no Staples Center, fez a equipe da Califórnia reagir no Oeste, com cinco vitórias e seis derrotas, a quinta pior campanha da conferência.

LeBron tem médias de 26,5 pontos, 7,8 rebotes e 7,8 assistências neste início de temporada regular.

Já prevendo uma mistura de respeito e vaias, como ocorreu quando passou a jogar pelo Miami Heat, James reencontrará os Cavaliers no dia 21 de novembro, na Quicken Loans Arena, em Cleveland.