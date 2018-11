Sem Messi e com Kannemann, Argentina convoca 30 jogadores para amistosos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Associação de Futebol da Argentina (AFA) anunciou nesta quinta-feira (1º) a lista dos 30 jogadores convocados para os dois amistosos contra o México, nos dias 16 e 20 de novembro, nas cidades de Córdoba e Mendoza.

Ainda sem contar com o atacante Lionel Messi, que pediu afastamento da seleção por tempo indeterminado após a Copa do Mundo da Rússia, o técnico Lionel Scaloni convocou outros astros do futebol europeu, como os atacantes Mauro Icardi (Inter de Milão) e Paulo Dybala, mas deixou fora nomes como Angel Dí Maria e Gonzalo Higuaín.

Outro a ser convocado para os amistosos de novembro foi Walter Kannemann, zagueiro do Grêmio, que ganhou espaço na seleção argentina após o Mundial.

Scaloni não convocou atletas de Boca Juniors e River Plate, já que os rivais irão se enfrentar na final da Copa Libertadores. A Conmebol divulgou as datas da decisão nesta quinta-feira (1º), e o jogo de volta ocorrerá quatro dias depois do segundo amistoso com os mexicanos.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Marchesin (América-MEX), Romero (Manchester United) e Rulli (Real Sociedad)

Defensores: Funes Mori (Villarreal), Pezzella (Fiorentina), Saravia (Racing), Tagliafico (Ajax), Kannemann (Grêmio), Otamendi (Manchester City), Mercado (Sevilla), Mammana (Zenit) e Foyth (Tottenham).

Meio-campistas: Acuña (Sporting), Meza (Independiente), Vázquez (Sevilla), Lo Celso (Betis), Paredes (Zenit), Ascacíbar (Stuttgart), Battaglia (Sporting), Zaracho (Racing) e Pereyra (Watford).

Atacantes: Rodrigo de Paul (Udinese), Cervi (Benfica), Angel Correa (Atlético de Madri), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Icardi (Inter de Milão), Simeone (Fiorentina), Dybala (Juventus), Lamela (Tottenham) e Salvio (Benfica).