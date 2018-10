Sem Neymar, PSG goleia time de Ganso e segue 100% no Francês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain venceu o Amiens por 5 a 0 neste sábado (20) e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês.

Sem Neymar, o time da capital não teve dificuldades e venceu com gols do capitão Marquinhos, Rabiot, Draxler, Mbappé e Diaby.

Ex-companheiro de Neymar no Santos, Paulo Henrique Ganso teve atuação discreta e foi substituído na metade do segundo tempo.

Em dois lances muito parecidos, Di María deu duas assistências para Marquinhos e Rabiot marcarem após cobranças de escanteio.

No segundo tempo, Draxler recebeu cruzamento e, também de cabeça, ampliou.

Sumido, Mbappé fez o quarto do jogo e seu nono gol na liga, agora artilheiro isolado do torneio com um gol a mais que Neymar.

Ainda teve tempo para Diaby marcar o dele.

A vitória deixou o PSG com 30 pontos na liderança do Campeonato Francês.

Na próxima rodada, o PSG enfrenta o Olympique de Marselha fora de casa, no domingo (28) —antes, recebe o Napoli pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Amiens permanece com 10 pontos e recebe o Nantes no próximo sábado (27).