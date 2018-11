Sem Neymar, seleção vai a campo com oito convocados e aguarda chegadas

Folhapress

SAINT ALBANS, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda incompleta, a seleção brasileira realizou o seu primeiro treino nesta segunda-feira (12), no CT do Arsenal, em Londres, para os seus últimos jogos amistosos em 2018.

Com 20 jogadores já à disposição, o técnico Tite deixou Neymar e a maior parte do elenco na academia fazendo trabalho regenerativo enquanto comandou um treino leve com bola com o restante da equipe, que foi a campo em fim um de tarde com frio congelante.

No total, somente oito nomes participaram da atividade: Douglas Costa, Dedé, Alisson, Gabriel Jesus, Marquinhos, Ederson, Walace e Danilo. Eles tiveram o reforço ainda do garoto Augusto Galvan, revelação do São Paulo vendida ao Real Madrid que foi chamada para completar a movimentação na capital inglesa.

Em trabalho comandado pelo auxiliar Sylvinho, eles foram divididos em três times e se concentraram principalmente na troca rápida de passes.

Mais desgastados, Neymar, Pablo, Miranda, Fabinho, Filipe Luis, Alex Sandro, Paulinho, Allan, Arthur, Willian, Roberto Firmino e Richarlison devem ir ao gramado somente nesta terça (13).

Eles terão a companhia de Alex Sandro, Rafinha e Renato Augusto, que substituem os lesionados Marcelo, Casemiro e Philippe Coutinho, respectivamente.

O time comandado por Tite encerra os seus compromissos neste ano contra o Uruguai, na próxima sexta-feira (16), no Emirates Stadium, em Londres, e depois se desloca até Milton Keynes para enfrentar Camarões, na terça seguinte (20).