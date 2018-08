Sem Osmar, Fruet deve assumir comando do PDT do Paraná

Redação Bem Paraná

Com a decisão do ex-senador Osmar Dias (PDT) de não disputar as eleições deste ano e renunciar à presidente do PDT do Paraná, o ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, deve assumir o comando do partido no Estado. A troca deve ser oficializada na convenção da legenda, amanhã. Fruet mantém contato com o presidente nacional da sigla, ex-ministro Carlos Lupi e deve já comandar a convenção de amanhã. A prioridade inicial é homologar as chapas de candidatos a deputado federal e estadual. Fruet é pré-candidato à Câmara.

