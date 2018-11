Sem pressão, Cruzeiro encara o desespero do América-MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clássico entre América-MG e Cruzeiro, neste domingo, às 17h, terá duas equipes em sintonia diferente no Campeonato Brasileiro. Enquanto o time alviverde está na luta contra o rebaixamento, a equipe celeste tem poucas preocupações na competição depois de já se garantir na Libertadores de 2019.

O América-MG não sabe o que é vencer há oito rodadas -cinco empates e três derrotas. Essa sequência derrubou o time de Adilson Batista na tabela de classificação, ocupando o 16º lugar, com 34 pontos ao início da 32ª rodada. A equipe só não está na zona de rebaixamento por ter saldo de gols superior ao da Chapecoense.

Por causa disso, o América-MG tem a necessidade de triunfar no clássico. Além da Chapecoense, Sport e Vitória estão em sua cola, o que aumenta o risco de terminar a rodada entre os quatro últimos colocados.

O Cruzeiro, por sua vez, vem de um triunfo tranquilo sobre o Paraná Clube no Mineirão. A equipe de Mano Menezes, atual bicampeã da Copa do Brasil, começou a rodada em nono lugar, com 43 pontos, e só pensa em terminar o Brasileiro com dignidade.

Para encarar o América-MG, Mano promete força máxima do Cruzeiro, que só não poderá contar com Bruno Silva e Murilo, contundidos, e Sassá, suspenso. O América-MG não terá Gérson Magrão, que cumprirá suspensão automática. Matheusinho, lesionado, ainda é dúvida.

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz, Carlinhos; Zé Ricardo, Leandro Donizete, Juninho, Giovanni; Robinho, Luan. T.: Adilson Batista

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Léo, Dedé, Egídio; Henrique, Cabral, Robinho, Arrascaeta, Thiago Neves; Barcos. T.: Mano Menezes

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC)