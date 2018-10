Sem querer se aposentar, Danilo vira opção para ser o 9 do Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde a saída de Jô, no fim do ano passado, o Corinthians procura um camisa 9. A equipe chegou a contratar alguns jogadores para a posição, como Roger, mas ninguém conseguiu ainda se firmar como titular absoluto. Agora, Danilo, 39, surge como opção para atuar no setor. Embalado pelos dois gols marcados na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no último sábado (27), o veterano colocou-se à disposição de Jair Ventura para a vaga.

"Eu jogo ali também, já fiz várias partidas como esse falso 9. Com certeza [posso atuar na posição]. Mas quem decide é ele [Jair Ventura]. Está todo mundo buscando o espaço, uma oportunidade. E futebol é assim: quando você menos espera, a oportunidade aparece. Então, tem de aproveitar e hoje [sábado], eu aproveitei", disse o jogador.

Até mesmo por ter sofrido com lesões nas duas últimas temporadas, o veterano teve poucas chances para mostrar serviço. Antes da atuação decisiva neste fim de semana, ele não balançava as redes desde o dia 23 de julho de 2016, em duelo com o Figueirense. Até mesmo pelo tempo longe dos gramados, alguns duvidavam da possibilidade de o campeão mundial de 2012 seguir a carreira como profissional.

"Nunca fui jogador de velocidade, o negócio é a técnica. Essa é a diferença. Opinião cada um tem a sua, o principal é que quem de saber isso (se tem condições de jogar profissionalmente) sou eu, e os profissionais do clube. Pergunta para eles, que vão dizer a carga de treino que fazemos. Temos de respeitar cada um, pode ver que nunca contestei nada com ninguém. Vou trabalhar e continuar fazendo a minha parte, e quem decide sou eu a hora de parar, não quem dá opinião", afirmou o jogador.

Como publicou o UOL Esporte, Danilo pretende seguir a carreira por mais duas temporadas. Porém, ele tem contrato com o time só até o fim deste ano. O Corinthians, no entanto, espera a análise da comissão técnica para definir o futuro do veterano. Caso a cúpula alvinegra não deseje a permanência do meia, ele vai buscar um outro clube.

"Se não acontecer de ficar aqui, agradeço por tudo que fiz para todo mundo. Futebol é desta forma, é levantar a cabeça e continuar trabalhando. Como já falei, vou continuar no ano que vem [no futebol profissional], e não depende só de mim [renovar com o Corinthians]. Depende do clube e de muitos fatores. As coisas acontecem naturalmente, estou focado nos próximos jogos e em terminar o ano bem, em jogar mais. Espero ter mais oportunidade para atuar. Se não der aqui, a vida segue e futebol é desta forma. O clube fica, a gente passa e é tudo normal", disse Danilo.