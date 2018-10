Sem Reinaldo, treino do São Paulo tem reunião de Aguirre com elenco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tenta encontrar soluções para sair do momento ruim que vive no Campeonato Brasileiro. Antes do início do treino desta quarta-feira (17), no CT da Barra Funda, Diego Aguirre e a sua comissão técnica tiveram uma conversa de aproximadamente dez minutos com o elenco.

Com a derrota para o Internacional na última rodada, o clube completou cinco partidas na competição sem vencer —o último triunfo foi no dia 8 de setembro, sobre o Bahia.

Na atividade, o uruguaio não pôde contar com um de seus principais jogadores. Por causa da fadiga apontada nos últimos exames médicos realizados pela comissão, Reinaldo fez o trabalho físico separado do restante da equipe nesta quarta. O lateral, porém, não deve ser desfalque no jogo de sábado (20), contra o Atlético-PR. A tendência é de ele ser liberado já para trabalhar com os demais colegas nesta quinta (18).

O zagueiro Arboleda deve ser outra novidade nesta quinta. O equatoriano defendeu a seleção de seu país em amistosos internacionais e deve voltar para o clube tricolor já nesta quarta à tarde. Desta maneira, é provável que ele fique à disposição de Aguirre para o jogo contra os paranaenses, no Morumbi. Outros reforços são Igor Gomes e Luan, que estavam com a seleção brasileira sub-20 e já trabalharam no São Paulo nesta quarta.

Com a falta de resultados positivos os dias têm sido de preocupação no São Paulo. Nesta semana, Aguirre conversou com integrantes do departamento de futebol e com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, sobre a situação do São Paulo. Na terça-feira (16), o executivo de futebol, Raí, garantiu o treinador no cargo. A renovação de seu contrato, que vence no fim deste ano, porém, segue indefinida.