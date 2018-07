Sem renovação, Juan Carlos Osorio deixa seleção mexicana após três anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Juan Carlos Osorio está deixando a seleção do México. Nesta sexta-feira (27), a Federação Mexicana de Futebol (Femexfut) divulgou comunicado para anunciar que não renovará o contrato do treinador colombiano.

Osorio assumiu o México em outubro de 2015 com um compromisso de três anos de duração. Com ele no comando, o time foi à Copa do Mundo de 2018, caindo nas oitavas de final diante do Brasil.

"Depois de um período de reflexão, de profunda análise e de diversas conversas entre Juan Carlos Osorio e a Federação Mexicana de Futebol, o professor Osorio decidiu não ser considerado como possível candidato a técnico da seleção nacional do México para o ciclo 2018-2022", diz a nota divulgada pela Femexfut.

"Agradecemos a entrega, a paixão, o compromisso e o carinho com que (Osorio) atuou e preparou cada uma das partidas nas quais esteve à frente da seleção mexicana, além de sua franqueza e honestidade na tomada da decisão de não ser considerado candidato para o próximo ciclo de Copa do Mundo", acrescenta o comunicado.

Osorio deixa o México com 52 jogos, somando 33 vitórias e nove empates, sofrendo dez derrotas –o melhor aproveitamento de um treinador na equipe nos últimos 28, segundo a própria Femexfut. Ainda assim, o colombiano era alvo de cobranças e críticas por parte de nomes de destaque do futebol do país, como Hugo Sánchez e Ricardo La Volpe.

O México ainda não tem um candidato a substituir o treinador. Osorio, por sua vez, é um dos candidatos a assumir o Santos após a saída de Jair Ventura.