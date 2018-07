Sem Ricardo Oliveira, Atlético-MG vence jogo-treino na Cidade do Galo

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em preparação para retomar a disputa do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Coimbra por 3 a 0, nesta terça-feira à tarde, na Cidade do Galo. Os gols foram marcados por Fábio Santos, Edinho e Matheus Galdezani.

O jogo-treino não teve a participação do atacante Ricardo Oliveira, que ficou fora por estar gripado. No entanto, o centroavante atleticano não preocupa para o duelo da próxima quarta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outro desfalque foi o volante Adilson. O jogador, que teve um problema na panturrilha direita na última partida do Atlético-MG, contra o Ceará, está em fase final de recuperação e também não deve ser problema para o duelo no Rio Grande do Sul.

O jogo-treino disputado na Cidade do Galo foi dividido em três tempos de 30 minutos cada. Na primeira parte da atividade o Atlético teve praticamente o time que deve iniciar a partida diante do Grêmio. A escalação inicial foi com Victor, Patric, Gabriel, Juninho e Fábio Santos; José Welison, Elias, Luan e Yimmi Chará; Róger Guedes e Denílson. Apenas Adílson e Ricardo Oliveira devem entrar nos lugares de José Welison e Denílson, respectivamente, para o duelo com o Grêmio.

Nos primeiros 30 minutos, o time titular do Galo não conseguiu fazer o gol, apesar de jogar boa parte do tempo no ataque. Mas logo no início da segunda parte a equipe atleticana marcou com Fábio Santos, em cobrança de pênalti. Nesta parte, o técnico Thiago Larghi já fez algumas alterações.

Para a terceira parte, com uma equipe totalmente reserva, o Atlético-MG marcou mais duas vezes, com Edinho e Matheus Galdezani. Nos últimos 30 minutos, o Atlético jogou com Cleiton, Emerson, Iago Maidana, Ruan e Carlos Gabriel; Lucas Cândido, Matheus Galdezani, David Terans, Tomás Andrade e Edinho; Alerrandro.