Sem riscos, Botafogo inicia planejamento de 2019, e Zé Ricardo é prioridade

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A possibilidade de rebaixamento impedia o Botafogo de dar início ao planejamento do clube para a próxima temporada. Com os cinco jogos de invencibilidade e sem maiores pretensões no Campeonato Brasileiro, o time alvinegro se viu em condições de deixar de focar inteiramente no presente para pensar no futuro.

Nesse cenário, a diretoria de General Severiano terá uma sequência de dias bastante agitados. A prioridade é o técnico Zé Ricardo, que assinou contrato com o Botafogo até abril de 2019, ou seja, que termina antes do início do próximo Campeonato Brasileiro, em maio.

O Botafogo está bastante satisfeito com o trabalho desenvolvido pelo treinador. Embora tenha demorado a engrenar, hoje Zé Ricardo assumiu condição de unanimidade na cúpula do futebol. Evidentemente há o desejo de uma ampliação contratual, o que já está sendo conversado entre as partes.

"Sinceramente só começamos a falar disso após o último jogo [vitória sobre o Internacional], porque precisávamos fechar nossos objetivos. Como essa semana foi cheia, fizemos somente comentários superficiais. Na semana que vem, já temos uma reunião marcada em General Severiano para alinhar e avançar neste sentido", disse Zé Ricardo.

Além do comandante, o Botafogo também terá reuniões para definir o futuro de atletas. Alguns deles já têm situação definida e não ficarão no clube. Dudu Cearense e Luís Ricardo são nomes certos para integrar a barca que deixará General Severiano no fim da próxima semana, quando chegará ao fim a temporada 2018.

Alguns jogadores defenderam o Botafogo por empréstimo, e a maioria deverá ser devolvida. Casos de Yago e Moisés, do Corinthians, e João Pedro, do Atlético-PR. Já Jean, também do Corinthians, e Erik, do Palmeiras, seguem nos planos. O atacante, inclusive, não deverá fazer parte dos planos do Alviverde, o que pode facilitar uma renovação.

Além disso, o Bota poderá realizar algumas vendas para o exterior. Matheus Fernandes é quem está mais próximo de sair. Ele recebeu uma proposta do Gênov (ITA) e tem negociação encaminhada. Igor Rabello é outro que fez grande Brasileiro e está valorizado. O zagueiro acumula sondagens e propostas, mas nenhuma agradou até o momento.

Em meio ao planejamento, o Botafogo segue sua saga no Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira (26), o time recebe o Paraná, no Nilton Santos. Livre da possibilidade de rebaixamento, o time alvinegro prepara uma festa de despedida para o ídolo Jefferson, que se aposentará no fim deste ano.