Sem saber se fica no Fortaleza, Ceni fala em 'dilema' e projeta novo cenário para 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além da busca pelo título inédito da Série B, outro tema domina o noticiário do Fortaleza após a confirmação do acesso à elite do futebol brasileiro: a permanência ou não de Rogério Ceni, um dos símbolos da campanha do time tricolor na competição nacional. Por enquanto, porém, nem mesmo o próprio técnico sabe o que lhe aguarda para a próxima temporada. Ao menos é o que afirmou o treinador em entrevista ao canal Sportv, na tarde desta terça-feira (7).

De acordo com Rogério Ceni, que tem contrato com o Fortaleza apenas até o fim deste ano, muita coisa será colocada na balança para que seja definida –ou não– a sua permanência no comando do clube cearense. Algo que já passa na cabeça do treinador é o quão diferente será a próxima temporada no que diz respeito ao cenário que o Fortaleza estará inserido.

"É um dilema grande para mim A torcida tem acolhido a gente com muito carinho, sabe? Você vê o Castelão com 50 mil pessoas, o que eles fazem a cada jogo... Mexe. Por mais que você tenha vivido no futebol 28 anos, é algo especial. Você tem que sentar e ver a expectativa do Fortaleza para o ano que vem. Temos que entender que dificilmente vamos figurar na liderança do campeonato, durante 33 de 35 rodadas. Temos que olhar a Série A" alertou.

"Quantas vitorias têm as equipes que brigam embaixo? Hoje estamos com 19, 20 vitórias na Série B. É uma competição diferente. Um clube de massa como o Fortaleza, o torcedor fica empolgado e tem carinho. Mas e quando for o inverso, como será a reação? Tudo isso tem que ser colocado na balança. Temos tentado melhorar bastante coisa, estou disposto a colaborar para deixar o maior legado possível", acrescentou.

Sem fazer alguma ligação com o seu futuro como técnico, Rogério Ceni elegeu o que lhe daria mais prazer para a próxima temporada na hora de definir o elenco para 2019.

"Acho mais gostoso poder montar um time desde o zero, mas é muito legal montar uma equipe que vem de um ano para o outro. Se essa equipe for boa, tiver talentos, você agregar uma ou outra peça. Mas começar do zero também é fascinante, muda muito mais o trabalho. Em novembro, dezembro, antes de assinar, olhei mais ou menos 150 jogadores, gastei 40 horas de vídeo com os analistas, até 2h ,3h da manhã", recordou.

"Para a contratação, tentei auxiliar, liguei para a maioria deles. Gastei mais umas 20 horas de telefone, das quais 15h eu perdi. Perdi para Goiás, São Bento, para times que estão na região de SP. As vezes o teu apelo não é suficiente para que o cara compre uma ideia num estado que é mais reconhecido. Os que eu trouxe valeram muito a pena. Na verdade, no fundo, o treinador tem a sua importância, mas quem decide é o atleta dentro de campo", seguiu Ceni.

Segundo Rogério Ceni, o planejamento inicial do Fortaleza era apenas figurar na primeira página entre os times da Série B. Porém, um gol de falta de Gustagol logo na primeira rodada da competição nacional –contra o Guarani– fez o grupo se encher de confiança para buscar objetivos maiores.

"Quando me referi a ser campeão, pensava muito no Campeonato Cearense, para ser sincero. Eu achava que poderia montar um time para chegar à final com o Ceará, sabendo que o Ceará tinha uma estrutura superior, uma cota diferente de TV da Série B. Sabia que seria o grande desafio. Achava que o desafio era levar o time à final do Cearense, e aí tentar, mesmo inferiorizado em número de jogadores, elenco enxuto, seria possível vencer", disse.

"O planejamento da Série B sempre foi figurar na primeira página. E o gol do Gustavo contra o Guarani, na primeira rodada, que nunca tinha feito um gol de falta, mudou nossa história na Série B. Até a minha. Foi o combustível para começar essa caminhada. Chegar com quatro rodadas de antecedência ao acesso, com apenas Coritiba e Goiás tendo uma cota maior de televisão, você subir é algo inesperado, por mais que eu acredite muito no grupo de trabalho, na comissão, na dedicação de todos. É algo surpreendente", declarou.