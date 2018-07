Sem Tite, Fifa divulga lista de indicados para prêmio de melhor técnico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira Tite não está na lista dos 11 melhores do mundo, divulgado pela Fifa na manhã desta terça-feira (24).

A lista com os finalistas ao prêmio The Best contém cinco nomes de treinadores que atuaram durante o Mundial da Rússia e 6 de técnicos que estão em times da Europa.

Na modalidade feminina o Brasil está representado pelo técnico da seleção, Vadão.

Ele concorre ao título de melhor treinador de futebol feminino junto com outros 5 homens e 4 mulheres comandantes de equipes nacionais e de clubes.

Os 11 melhores técnicos de futebol masculino:

Massimiliano Allegri (ITA -Juventus)

Stanislav Cherchesov (RUS - Seleção da Rússia)

Zlatko Dalic (CRO - Seleção da Croácia)

Didier Deschamps (FRA - Seleção da França)

Pep Guardiola (ESP - Manchester City)

Jurgen Klopp (ALE - Liverpool)

Roberto Martinez (ESP - Seleção da Bélgica)

Diego Simeone (ARG - Atlético de Madrid)

Gareth Southgate (ING - Seleção da Inglaterra)

Ernesto Valverde (ESP - Barcelona)

Zinedine Zidane (FRA - sem clube)

Os 10 melhores técnicos de futebol feminino:

Emma Hayes (ING - Chelsea)

Stephan Lerch (ALE - VFL Wolfsburg)

Mark Parsons (ING - Portland Throns)

Alen AStajcic (AUS - Seleção da Austrália)

Reynald Pedros (FRA - Olimpique Lyonnais)

Asako ESP - Takakura (JAP - Seleção Japonesa)

Vadão (BRA - Seleção do Brasil)

Jorge Vilda (ESP - Seleção da Espanha)

Martina Voss-Tecklenburg (ALE - Seleção da Suíça)

Sarina Wiegman (HOL - Seleção da Holanda)