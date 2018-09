Sem TV aberta, veja onde assistir aos jogos da Liga dos Campeões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fase de grupos da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira (18) e, pela primeira vez desde 2009, o principal torneio de clubes do mundo não terá transmissão na TV aberta brasileira.

Na última concorrência pelos direitos televisivos da competição, a Globo, emissora que transmitia a competição desde a temporada 2009/2010, desistiu do processo, abrindo caminho para que os direitos fossem adquiridos pelo Facebook e pela Turner.

Porém, após ter vencido a concorrência, a Turner anunciou recentemente o fechamento dos canais Esporte Interativo, cuja programação migrou em parte para TNT e Space, outros canais do grupo, onde os jogos da Liga dos Campeões serão transmitidos.

Também haverá transmissão da competição pelo Facebook do Esporte Interativo, que ficou ativo mesmo após o encerramento dos canais na TV fechada.

Para assistir às partidas no Facebook, não é necessário ser assinante do Esporte Interativo ou de qualquer pacote de TV por assinatura. As transmissões serão em português, com a equipe de jornalistas e profissionais do canal.

Veja onde assistir aos jogos da primeira rodada da fase de grupos

Terça (18):

13h55 - Barcelona x PSV (Facebook do Esporte Interativo)

13h55 - Inter x Tottenham (TNT e Facebook do Esporte Interativo)

16h - Monaco x Atlético de Madrid (Facebook do Esporte Interativo)

16h - Liverpool x Paris Saint-Germain (TNT)

16h - Schalke x Porto (Space)

Quarta (19):

13h55 - Shakhtar x Hoffenheim (TNT)

13h55 - Ajax x AEK Atenas (Space)

16h - Valencia x Juventus (TNT)

16h - Real Madrid x Roma (Facebook do Esporte Interativo)

16h - Manchester City x Lyon (Space e Facebook do Esporte Interativo)

16h - Benfica x Bayern de Munique (Facebook do Esporte Interativo)