Sem vencer há cinco jogos, Bahia recebe o lanterna Paraná

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem vencer há cinco jogos na série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrenta neste sábado, às 21h, o quase rebaixado Paraná, no estádio de Pituaçu, em Salvador, em jogo válido pela 29ª rodada.

Apesar da fase ruim, o time baiano, que cupa a 14ª posição na disputa e acumula 31 pontos, conseguiu se manter fora da zona de rebaixamento. E tem agora uma grande chance diante do lanterna para se distanciar da zona de risco.

Em sua última partida, realizada no sábado (6), o Bahia começou vencendo o Grêmio por 2 a 0, mas acabou sofrendo um empate do time gaúcho. O resultado levou o time ao quinto jogo sem vitórias. O Bahia acumula 2 derrotas e 3 empates no Campeonato Brasileiro.

O último triunfo do Bahia pelo Brasileiro aconteceu no dia 5 de setembro, na Fonte Nova, diante do Sport.

Para o jogo deste sábado, o técnico Enderson Moreira terá os desfalques do lateral-direito Nino Paraíba e do zagueiro Jackson, ambos suspensos. Bruno e Douglas Grolli serão os substitutos, respectivamente.

Já o adversário paranaense, que foi goleado na última segunda-feira (8) pelo Fluminense por 4 x 0, em partida realizada no Maracanã, não vence há 14 partidas (10 derrotas e 4 empates). O time, lanterna da competição, tem 17 pontos e tem remotas chances de evitar a queda para a segunda divisão.

O último triunfo do Paraná aconteceu no dia 22 de julho, em casa, contra o América-MG. São quase três meses de jejum. Além dessa vitória, o Paraná só ganhou do próprio Bahia e do Fluminense no Brasileiro.

Dos 20 confrontos diretos, o Bahia venceu 10. O Paraná ganhou sete vezes, e três jogos terminaram empatados.

BAHIA

Douglas; Bruno, Douglas Grolli, Lucas Fonseca, Léo; Gregore, Elton, Ramires, Zé Rafael; Élber, Gilberto (Edigar Junio). T.: Enderson Moreira

PARANÁ

Richard; Júnior, René Santos, Jesiel, Igor; Alex Santana, Leandro Vilela (Jhony), Deivid (Nadson), Silvinho, Juninho; Ortigoza. T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Pituaçu, em Salvador (BA)

Horário: 21h deste sábado

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)