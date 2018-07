Sem voto de Parreira, Fifa atrasa um dia divulgação de lista do melhor do mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa adiou para esta terça (24) a divulgação da lista dos dez indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo, anteriormente prevista para segunda (23).

"Não há uma razão específica [para o adiamento]. Todas as informações serão divulgadas nesta terça", afirmou a entidade via sua assessoria.

Um dos jurados do prêmio, Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da seleção brasileira, afirmou à Folha que não conseguiu efetuar seu voto.

"Mandaram um link para eu votar e não consegui acessar. Ligaram-me e avisaram que o prazo já tinha terminado", afirmou. "Ficaram de me responder se eu poderia votar ainda", completou.

Além de Parreira, outros 12 jurados têm direito a voto na primeira etapa da premiação. Os ex-jogadores Kaká e Ronaldo também fazem parte do grupo, denominado pela entidade como painel de especialistas.

A divulgação dos dez finalistas é apenas o primeiro passo na definição do melhor do planeta.

Pelo cronograma da Fifa, a votação popular pela internet será aberta nesta terça.

A opinião dos torcedores será somada aos votos dos capitães das seleções, dos técnicos e dos jornalistas escolhidos pela entidade. O voto destes quatros grupos têm o mesmo peso (25%) na escolha dos três finalistas. O resultado está previsto para sair em 3 de setembro.

A entrega do prêmio "The Best" (O Melhor) será no mesmo mês, no dia 24.

A Copa pode ter um peso decisivo na escolha, mas a avaliação dos atletas é feita levando em conta o desempenho em toda a temporada -de 3 de julho de 2017 a 15 de julho de 2018, quando foi disputada a final do Mundial.

A última vez que um jogador foi eleito o melhor da Copa e também ganhou o prêmio oferecido pela Fifa foi Romário, em 1994. Um brasileiro não conquista o prêmio desde Kaká, em 2007.