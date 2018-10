Semana começa estável e com temperaturas mais altas no Paraná

Antonio Trajano

Os últimos dias de outubro terão dias mais estáveis no Paraná e as temperaturas se elevam, sobreturo no interior do Estado, onde os valores passam dos 30º no Norte, Noroeste e Oeste. Nas regiões mais ao Sul, as marcas ainda ficam amenas. Esta tarde de segunda-feira (29) pode ter máxima de até 33ºC em Umuarama, no Noroeste.

Em Curitiba, as marcas ainda ficam amenas mesmo durante a tarde, mas não há previsão de chuva, apesar de ainda haver previsão de muitas nuvens na Capital. Nesta segunda, a oscilação fica entre 11 e 20 graus. Para terça-feira (30), não há muitas mudanças, com termômetros entre 10 e 21 graus.

Mas, na quarta-feira (31), último dia de outubro, as chvuas devem voltar ao Paraná e atinge todas as regiões. Na Capital, mesmo com as chuvas as temperaturas também sobem, e podem atingir os 27ºC.