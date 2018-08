Semana de Arte, Cultura e Literatura movimenta 80 espaços da cidade e oferece mais de 18 mil vagas em oficinas

SMCS

A Semana de Arte, Cultura e Literatura e o Seminário da IV Bienal de Arte/Educação, parceria entre a Secretaria Municipal da Educação e a Fundação Cultural de Curitiba (FCC), serão realizados de segunda-feira (13/8) a sábado (18/8) em 80 diferentes espaços da cidade. Será uma semana inteira de formação cultural voltada aos profissionais da Educação, tanto da ativa quanto aposentados, e da Fundação Cultural e à comunidade.

A programação deste ano inclui espetáculos teatrais, música, dança, cinema, exposições de arte, cursos, oficinas, palestras, contação de histórias, mediações de leitura, além de aulas experimentais de italiano e espanhol. A Semana de Arte, Cultura e Literatura oferece 18,9 mil vagas para 285 ações artístico-culturais.

“Esses eventos estão entre as muitas opções de formação ofertadas aos profissionais da educação. Cada um deve fazer suas escolhas, suas trilhas, sua busca para o desenvolvimento profissional, a partir do olhar pessoal daquilo que é necessário para sua carreira e para avançar nas práticas diárias nas unidades de ensino”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

Nesta edição será realizado simultaneamente o Seminário da IV Bienal de Arte/Educação, em que servidores discutirão o processo da Bienal/2018 como preparação para a Mostra/2019. Participam a curadora da bienal, Débora Bruel (Embap), e profissionais da área, entre eles Felipe Almeida (Embap), Guilherme Romanelli (UFPR), Elmarina Samways (arte-educadora em Madri), a artista Sandra Hirimoto.

Também haverá o Intercâmbio Acadêmico e Cultural em que os profissionais da educação farão uma exposição oral de dissertações e teses de pós-graduação no auditório da Biblioteca Pública do Paraná.

A gerente de Educação e Cultura da Secretaria Municipal da Educação, Margareth Fuchs, adianta que, ao longo da semana, todas as regionais terão ações culturais. “Nosso objetivo é envolver os profissionais em atividades artístico-culturais, que exercitem novos olhares”, afirma Margareth.

Encontro com escritores

Em parceria com as Livrarias Curitiba do Shopping Palladium, a Semana incluirá ainda o Encontro com os escritores Anderson Novello, Ana Rapha Nunes, Lucas Buchile, Cassia Cassitas e Miriam Leonila de Oliveira.

Na Biblioteca Pública do Paraná serão realizados lançamentos de livros com os escritores Adélia Woellner e Renato Casagrande. Já o Farol do Saber Gibran Khalil Gibran receberá a escritora Fernanda Salgueiro.

Além da Biblioteca Pública, o evento conta com as parcerias do Teatro Guaíra, dos museus da Vida, Oscar Niemeyer, Paranaense, Egípcio e Rosacruz, do Instituto Cervantes, Goethe Institut, Unespar (Campus 1) – Escola de Música e Belas Artes do Paraná, UTFPR, Programa Guritiba, Bachiana Brass Quintet, Teatro Lala Schneider, Solar do Rosário, Sesc, Sesi, Opet, Receita Federal, Instituto Dom Miguel e Casa do Contador de Histórias.

Para conferir a programação e se inscrever, clique aqui.

Veredas Formativas

As diversas possibilidades de formação continuada da rede municipal de ensino estão previstas no Veredas Formativas, novo programa de formação de profissionais, que oferta mais de 31 mil vagas em diferentes modalidades.

O programa foi formulado a partir de uma ampla pesquisa, realizada em 2017, para identificar os interesses e necessidades dos profissionais em relação aos processos de formação. O resultado foi a elaboração de um plano que valoriza a autonomia dos servidores em relação à escolha de seus percursos profissionais.

Serviço: abertura da Semana Arte, Cultura e Literatura

Data: segunda-feira (13/8)

Horário: 20h

Local: Capela Santa Maria, Rua Conselheiro Laurindo, 273, Centro