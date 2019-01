Semana de shows gratuitos no Reservatório São Francisco a partir desta segunda

SMCS

O pôr do sol no Alto São Francisco será embalado pelos shows da Oficina de Música de Curitiba, que terá o Reservatório São Francisco um dos palcos das 60 apresentações gratuitas do evento. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), responsável pelo Reservatório é um dos patrocinadores desta 36ª edição da Oficina, que seguirá até dia 27 de janeiro.

No Reservatório as apresentações serão de segunda-feira (21/1) até sábado (26/1), sempre às 19h30, bem no horário do pôr do sol. “Como o Reservatório fica localizado num dos pontos mais altos da cidade, serão dois espetáculos ao mesmo tempo, um da natureza e outro da música”, diz Marino Galvão Júnior, presidente do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC).

Na segunda-feira (21), 19h30, a Banda Sinfônica Municipal de Bauru, se apresenta com repertório que mescla erudito e popular. Terça-feira (22), 19h30 é a vez do show Doxology Big Band Jazz, com repertório instrumental variado.

Quarta-feira (23), 19h30, Alma Lúdica, com Daniel Migliavacca e quarteto. Alma Lúdica é o nome do quinto CD do artista, com músicas autorais, que refletem a mistura de influências do bandolinista, tendo o choro como o principal universo estético.

Quinta-feira (24), 19h30 - Diogo Picão convida Thiago Righi, Oswaldo Rios e Rubens Pires. Diogo Picão é um cantor português e saxofonista de jazz; Thiago Righi, guitarrista e compositor de Botucatu; Oswaldo Rios, cantor e guitarrista; e Ruben Pires, acordeonista, ambos curitibanos.

Sexta-feira (25), 19h30, Emmanuel Bach e Grupo. Emmanuel Bach é guitarrista e compositor, com trabalho autoral que explora misturas entre o jazz contemporâneo, música brasileira e latina. No show, além de músicas autorais, haverá releituras de grandes compositores brasileiros

Sábado (26), 19h30 - Curitiba Big Band, grupo instrumental independente. No repertório, música brasileira instrumental, obras e arranjos dos integrantes do grupo e de compositores brasileiros.

Acompanhe toda a programação no site www.oficinademusica.org.br