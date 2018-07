Semana deve ser gelada, mas frio intenso ainda vem no fim do mês

Da redação

Esta semana deve ser de temperaturas mais baixas em Curitiba e na parte Sul do Paraná. Ontem, os valores máximos na casa dos 15ºC e sensação de frio durante quase todo o dia. De hoje até o final desta semana as temperaturas oscilam entre mínimas de 10 a 14 graus e a máximas entre 14 e 23 graus. Mas, é no final do mês que está prevista a entrada de uma massa de ar mais fria que deixa a Capital gelada.

Segundo a previsão de longa data no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), entre os dias 29 de julho e 3 de agosto, as temperaturas despencam no Estado. Em Curitiba há condições para mínimas de apenas 5ºC na virada do mês. As máximas mal passado dos 15ºC. No Sul do Estado há previsão de termômetros em 0 grau no primeiro dia de agosto. Ainda não há condições de antecipar as chances de geadas.

Chuvas

Nesta semana há possibilidade de chuva na Capital entre a quarta-feira e o sábado. No interior o tempo deve ficar instável quase a semana toda. Muitas regiões estão sem precipitação desde junho. Curitiba também não via chuva significativa desde o final do mês de junho.

Regiões como o Norte e Noroeste vinham com a situação mais dramática, já que estavam sem chuvas por um período bem maior. A estiagem pode afetar algumas culturas.

Estação

O inverno no Hemisfério Sul começou no dia 21 de junho — completou seu primeiro mês neste final de semana que passou — e segue até as 22h54 do dia 22 de setembro, quando tem início a primavera.