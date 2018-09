Semana do Doador de Órgãos tem encontro de pacientes e médicos

Da Redação Bem Paraná

O Hospital São Vicente promove a III Semana do Doador de Órgãos e Tecidos. Setembro é o mês da conscientização sobre a importância da doação e transplante de órgãos, conhecido como Setembro Verde. Durante esta semana o hospital promocve o encontro de pacientes, familiares e profissionais médicos, além de uma caminhada e um sipósio sobre captação.

No Paraná, o Hospital São Vicente – Funef é referência no transplante de fígado e rim, já tendo realizado mais de 500 procedimentos. Vale destacar que o Paraná conquistou recentemente o 1º lugar em doação de órgãos para transplante em 2018, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). No Estado são 44,2 doadores efetivos por milhão de habitantes.

A programação no Hospital começa hoje, às 15 horas, com um culto ecumênico e homenagem aos doadores de órgãos com a participação de pacientes do hospital. Já amanhã, às 9 horas, será realizada a III Caminhada do Dia Mundial do Doador de Órgãos, com distribuição de camisetas por ordem de chegada. E na quinta-feira, a partir das 15 horas, o Hospital promove o I Simpósio de Captação e Transplantes de Órgãos e Tecidos, no Centro de Eventos.