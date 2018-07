Semana dos Pais no Café Catedral terá sorteio da “Cesta Catedral”

Redação Bem Paraná com assessoria

Os amantes de café terão um motivo mais que especial para visitar o Café Catedral, localizado no Centro Histórico de Curitiba, nos próximos dias. É que até o dia 12 de agosto, os clientes poderão concorrer a uma cesta para dar de presente para os pais. Para participar da promoção Cesta Catedral basta consumir no Café e fazer check in no Facebook ou rede social de preferência do cliente. Aí é só torcer e contar com a sorte. A revelação do prêmio será no sábado, dia 12.

O que vem na Cesta Catedral – A cesta do dia dos pais vem com uma caixa do lançamento Café Gourmet em sachê do Kaffe-Kantate, uma garrafa de vinho do Porto Burmester, uma xícara do Café Catedral e um charuto importado. Um belo presente para o paizão fã de café.





Delícias de inverno do Café Catedral

Nada melhor que uma bebida quente em dias frios. No menu do Café Catedral há várias opções como o Choco Latte (leite vaporizado e chocolate 50% cacau) e o Irish Coffee (espresso,whiskey, açúcar mascavo e chantilly), além do carro chefe da casa, o Café Catedral (brigadeiro, espresso, leite vaporizado, chantilly e canela). A receita especial da casa de Chocolate Cremoso, o Choco Latte (leite vaporizado com chocolate 50% cacau), também é uma ótima pedida. Há também uma seleção de chás Twinings. No menu de cafés tradicionais uma variedades de grãos e de processos de preparo, como os filtrados FrenchPress (francês), AeroPress (americano), Hario (japonês) e o nosso brasileiro coadinho.

Almoço no Catedral - No almoço há um menu com pratos de sabor caseiro, como o estrogonofe de carne ou frango, os escondidinhos, massas e crepes. Para espantar o frio, há a quirerinha e as sopas. Além de outras opções como os sanduíches Croque Monsieur e o pão com bife.

O Café Catedral, leva este nome por estar localizado bem ao ladinho da Catedral de Curitiba, no Centro Histórico, e é um ponto de parada certo para os apreciadores do bom café e também da cidade. Para acompanhar os diferentes grãos e processos do cardápio, há o menu de Café da Tarde que oferece salgados, omeletes, crepe francês, sanduíches, bolos e doces. Tudo preparado na casa.

CAFÉ CATEDRAL

Rua Barão do Serro Azul, 81, Centro Histórico – Curitiba.

Horário de atendimento: de segunda-feira a sábado, das 13h às 20h.

Fone: (41) 3022-1443.

Facebook.com/cafecatedralcwb

Instagram.com/ cafecatedralcwb