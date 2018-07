Semana fica úmida e gelada na Capital e Sul do Paraná

Da Redação Bem Paraná

As condições do tempo mudaram outra vez. Depois de dias com temperaturas mais altas e sol durante as tardes, desde ontem uma massa polar atua sobre o Estado, afetando as condições no Sul e Sudoeste do Estado e também na Grande Curitiba. As temperaturas já estavam baixas desde a tarde de ontem, e, hoje, havia preevisão de geada no Sudoeste e Sul.

Curitiba também deve amanhecer gelada, mas por causa da presença de nuvens, sem possibilidade de geada. A mínima hoje deve ficar na casa dos 10ºC e a máxima não chega aos 15ºC. Essas oscilações devem se manter até o final de semana, pelo menos.