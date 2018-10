Semana pode ter novos temporais no Paraná, diz previsão do tempo

Da redação

A semana começa mais estável. Apenas pontos localizados devem ter chuva ao longo do dia. Mas, a partir desta terça-feira (23), a chegada de uma nova frente fria pode trazer chuva forte ao Paraná. Há condções para a formação de temporais localizados nas dversas regiões paranaenses. As temperaturas ficam mais baixas na parte mais ao Sul-Leste do Estado.

Em Curitiba, além de chuva, parfa esta terça e quarta-feira são previstas temperaturas máximas entre 16 e 18 graus. Os dias seguintes devem ser com menos chuvas, mas o céu deve ter muitas nuvens até o final de semana pelo menos. O final do mês também não deve vir com tempo bom na Capital.